  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию

Политика Новость 7 июля 2026 00:28 (UTC +04:00)
Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
Фото: Сеймур Мардалиев / X
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию.

Об этом на своей странице в социальной сети X написал посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.

"Очередная группа из 30 украинских детей сегодня прибыла в Баку в рамках программы реабилитации, чтобы провести следующие две недели в Азербайджане", - написал он.

По словам посла, на сегодняшний день участниками этой программы уже стали 662 украинских ребенка.

"Добро пожаловать в Азербайджан", - добавил дипломат.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости