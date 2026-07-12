В Иране сократилось производство на крупных автомобилестроительных предприятиях

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) производство легковых автомобилей на трех крупнейших автомобилестроительных предприятиях Ирана (Irankhodro, Saipa и Parskhodro) сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 июня 2025 года).

Об этом говорится в отчете информационной системы Codal (codal.ir), действующей при Организации по ценным бумагам и биржам Ирана.

"За 3 месяца текущего иранского года производство легковых автомобилей на трех автомобилестроительных предприятиях составило 125 446 единиц. При этом за аналогичный период прошлого года тремя компаниями было произведено 193 126 легковых автомобилей", — отмечается в отчете.

За 3 месяца автомобилестроительная компания Irankhodro произвела 100 692 легковых автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства компании сократились на 15% (за аналогичный период прошлого года предприятие выпустило 118 532 легковых автомобиля).

В отчете сообщается, что автомобилестроительная компания Saipa за 3 месяца произвела 29 839 легковых автомобилей. Производство легковых автомобилей на предприятии сократилось на 47% по сравнению с 3 месяцами прошлого года, когда этот показатель составлял 56 524 единицы.

Также добавляется, что автомобилестроительная компания Parskhodro за 3 месяца выпустила 5 621 легковой автомобиль. Производство на предприятии сократилось на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено 18 070 единиц.

Согласно анализу Trend, зафиксированное сокращение производства в основном может быть связано с проблемами энергоснабжения, нехваткой запчастей, финансовыми ограничениями и логистическими трудностями, оказавшими влияние на промышленный сектор Ирана в последние месяцы. Тем не менее высокий внутренний спрос на иранском автомобильном рынке и приоритет, уделяемый правительством развитию местного производства, сохраняют потенциал сектора к восстановлению. Кроме того, ожидается, что шаги по увеличению локализации автозапчастей, стабилизации цепочек поставок и оптимизации производственных процессов принесут результаты в ближайшие месяцы. Реализация новых производственных программ и сохранение высокого спроса на внутреннем рынке также могут придать импульс постепенному росту объемов производства крупных автомобилестроительных компаний. В связи с этим текущий спад расценивается скорее как следствие краткосрочных трудностей, и при формировании благоприятных условий сектор обладает потенциалом для возвращения на траекторию роста.

Как сообщил Trend советник замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана Хамид Адаби, с учетом потенциала этих компаний возможны реализация производственных программ и увеличение экспортного потенциала.

Представитель министерства отметил, что в планах департамента транспорта министерства промышленности, рудников и торговли Ирана выход на экспортные рынки с использованием существующего потенциала.

"Для соответствия спроса и предложения требуется решение таких вопросов, как увеличение производства, регулирование цен, использование современных технологий", — добавил Х. Адаби.