США завершили третью за неделю серию ударов по Ирану - CENTCOM

БАКУ /Trend/ – ВС США завершили очередную серию ударов по Ирану. Это стало третьей атакой на Иран за последнюю неделю.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«CENTCOM завершило третий этап ударов по Ирану на этой неделе», – говорится в сообщении.

Согласно заявлению CENTCOM, атака была проведена в ответ на удар Ирана по коммерческому судну в Ормузском проливе.

По данным командования, Вооруженные силы США нанесли удары примерно по 140 военным объектам Ирана.

Отмечается, что среди целей были объекты хранения иранских ракет и беспилотников, объекты Военно-морских сил, склады боеприпасов, коммуникационные сети и береговые наблюдательные пункты.