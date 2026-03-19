Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзиёевым

Политика Материалы 19 марта 2026 13:06 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 19 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Шавкат Мирзиёев поздравил главу нашего государства и братский азербайджанский народ с наступающими священным праздником Рамазан и Новруз байрамы, передал нашему народу наилучшие пожелания.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравления, в свою очередь поздравил Шавката Мирзиёева и братский узбекский народ с праздниками, пожелал Узбекистану дальнейшего процветания и благополучия.

В ходе телефонного разговора были также затронуты азербайджано-узбекские отношения стратегического союзничества, выражено удовлетворение успешным развитием связей во всех сферах.

Президенты Азербайджана и Узбекистана выразили обеспокоенность складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке, подчеркнули важность снижения напряженности политико-дипломатическими средствами.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и будущим контактам.

Лента

Лента новостей

Читать все новости