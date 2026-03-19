Иранская армия нанесла удары по зданию министерства внутренней безопасности Израиля

Политика Материалы 19 марта 2026 15:33 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Иранская армия нанесла удары дронами по зданию министерства внутренней безопасности Израиля, зданию телеканала «Канал 13» и объектам Сухопутных войск.

Как сообщает Trend, соответствующая информация распространена иранской армией.

Отмечается, что при атаках использовалось большое количество дронов-камикадзе.

Напомним, что в связи с отсутствием конкретных договорённостей на переговорах между США и Ираном по ядерной программе, начиная с 28 февраля США и Израиль начали наносить авиационные удары по Ирану. В ответ Иран с того же дня начал атаковать Израиль и военные объекты США в странах региона с использованием ракет и беспилотников.

В первый день авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных.

8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи — Сейида Моджтабу Хаменеи — третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние ещё больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока.

Сообщается, что потери американской стороны составили 13 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряжённости в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, а ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.

