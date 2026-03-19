Обучающее мероприятие для школьников от страховой компании А-Qroup (ФОТО)

В рамках проекта «Global Money Week» по финансовой грамотности страховая компания A-Qroup провела интересное и познавательное мероприятие для учеников школы № 60 в Баку.

Сегодня они получили знания о таких важных темах, как планирование бюджета, экономия, разумные траты и управление деньгами, а также финансовая безопасность, распознавание мошенничества и повышение финансовой грамотности.

На этом обучающем занятии, организованном в рамках проекта «Всемирная неделя денег», школьники активно участвовали, задавали вопросы и получили новые знания.