БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть ограничена деятельность платформы “Roblox”.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на информацию Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Отмечается, что данный вопрос был обсуждён на состоявшейся накануне онлайн-встрече между Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и глобальной платформой “Roblox”. Госкомитетом была выражена обеспокоенность тем, что “Roblox” перестаёт быть для детей средой обучения и развлечения и может превратиться в источник серьёзных социальных проблем, а также тем, что игры на платформе содержат контент, противоречащий правовым нормам и семейным ценностям с точки зрения безопасности детей.

В частности, была подчеркнута необходимость усиления механизмов защиты для обеспечения безопасности детей в возрасте до 16 лет. Было отмечено, что в случае неустранения указанных проблем деятельность платформы в Азербайджане будет ограничена.

Представители “Roblox”, комментируя озвученные замечания, заявили, что в ближайшее время примут практические меры по устранению рисков, а первые результаты будут наблюдаться уже с апреля.