В Иране задержаны 97 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля

БАКУ /Trend/ - Министерство разведки и безопасности Ирана задержало 97 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что в рамках операций по обеспечению безопасности, проводимых с начала войны, сотни людей были задержаны за связи с Израилем и США. Задержанные лица обвиняются в том, что являются «солдатами Израиля».

Ранее СМИ со ссылкой на начальника полиции провинции Альборз сообщили о задержании 41 человека, обвиняемого в отправке видеоматериалов зарубежным оппозиционным медиа-каналам.

Отметим, что в связи с отсутствием конкретных договорённостей на переговорах между США и Ираном по ядерной программе, начиная с 28 февраля США и Израиль начали наносить авиационные удары по Ирану. В ответ Иран с того же дня начал атаковать Израиль и военные объекты США в странах региона с использованием ракет и беспилотников.

В первый день авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных.

8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи — Сейида Моджтабу Хаменеи — третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние ещё больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока.

Сообщается, что потери американской стороны составили 13 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряжённости в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, а ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.