МВД Азербайджана обратилось к гражданам, планирующим поездку в Карабах

19 марта 2026 13:19 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Гражданам, направляющимся в Карабах, запрещается провозить легковоспламеняющиеся вещества.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана к гражданам, отправляющимся в Карабах в дни праздников Новруз и Рамазан.

В обращении отмечается, что для свободного и беспрепятственного посещения Карабаха необходимо заранее зарегистрироваться на соответствующем портале. Лица, отправляющиеся в поездку на личном легковом автомобиле, не должны отклоняться от установленных маршрутов.

Подчеркивается, что в праздничные дни сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

