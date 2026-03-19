В Эр-Рияде прошло консультативное совещание с участием министров иностранных дел 12 стран

БАКУ/ Trend/ - В Эр-Рияде состоялось консультативное совещание с участием министров иностранных дел и представителей 12 стран, включая Азербайджан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.

Во встрече приняли участие официальные лица из Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно докладу, на совещании обсуждались и решительно осуждались нападения Ирана на страны региона. Важными шагами были признаны прекращение нападений, деэскалация, обеспечение безопасности и стабильности в регионе, а также активизация дипломатических усилий для урегулирования кризисов.