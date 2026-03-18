...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Ребенок попросил автомобиль Президента Ильхама Алиева - интересные кадры визита главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Ходжавенд (ВИДЕО)

Политика 18 марта 2026 21:16 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба Ходжавендского района.

Как передает Trend, затем глава государства и первая леди побывали в доме переехавшего в село Бейбалы Гасымова.

Так, маленький представитель семьи сел в машину Президента Ильхама Алиева. Уже выходя из автомобиля, ребенок попросил машину главы государства, что вызвало теплую реакцию со стороны Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Представляем кадры этого искреннего момента:

Лента

Лента новостей

Читать все новости