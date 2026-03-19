Иран обстрелял нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Ришон-ле-Ционе

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) обстрелял ракетами нефтеперерабатывающие заводы Израиля в Хайфе и Ришон-ле-Ционе, транспортные средства для перевозки топлива, центры военной поддержки и другие объекты.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на КСИР.

Отмечается, что на 64-м этапе операции "Правдивое обещание - 4» были использованы 9 многоствольных ракет "Хорремшехр", а также ракеты "Кадр", "Эмад" и "Хейбаршекан".

КСИР сообщает, что Пятая флотилия Военно-морских сил США подверглась обстрелу средне- и дальнобойными жидкотопливными и твердотопливными ракетами.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.