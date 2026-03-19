Азербайджан увеличил импорт пшеницы

БАКУ/ Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджан было импортировано 257,3 тысячи тонн пшеницы на сумму 57,896 миллиона долларов США.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 17,4 миллиона долларов США, или на 43% в стоимостном выражении, а в количественном - на 70 тысяч тонн, или на 37,2%.
За отчетный период доля импорта пшеницы в общем объеме импорта продукции составила 0,98%.
Отметим, что в январе-феврале текущего года в страну было импортировано продовольственных товаров на сумму 439,081 миллиона долларов США, что на 24,3 миллиона долларов США, или на 5,9%, больше по сравнению с показателем годом ранее.