Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан увеличил импорт пшеницы

Экономика Материалы 19 марта 2026 07:20 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджан было импортировано 257,3 тысячи тонн пшеницы на сумму 57,896 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 17,4 миллиона долларов США, или на 43% в стоимостном выражении, а в количественном - на 70 тысяч тонн, или на 37,2%.

За отчетный период доля импорта пшеницы в общем объеме импорта продукции составила 0,98%.

Отметим, что в январе-феврале текущего года в страну было импортировано продовольственных товаров на сумму 439,081 миллиона долларов США, что на 24,3 миллиона долларов США, или на 5,9%, больше по сравнению с показателем годом ранее.
Лента

Лента новостей

Читать все новости