ЕБРР выделил кредит для поддержки средних компаний в Турции

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 40 миллионов долларов США (34,5 миллиона евро) в фонд Templeton Türkiye Fund II (TTF II) для финансирования инвестиций в акции компаний среднего размера в Турции, сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

"Фонд планирует привлечь в общей сложности 300 миллионов долларов США (258,8 миллиона евро) и будет инвестировать в различные сектора экономики, сосредотачиваясь на компаниях с высоким потенциалом роста, сильными бизнес- и технологическими показателями и масштабируемыми моделями. Партнерство направлено на поддержку расширения, конкурентоспособности и долгосрочного развития компаний среднего сегмента.

Templeton Türkiye уже является клиентом ЕБРР с проверенной репутацией по созданию стоимости портфеля и успешным выходам из инвестиций. Фонд работает как независимая команда внутри Franklin Templeton, глобального управляющего активами с более чем 1,6 триллиона долларов США (1,38 триллиона евро) под управлением и более чем 9 000 сотрудников по всему миру. Franklin Templeton инвестирует в Турцию с конца 1990-х годов, демонстрируя долгосрочную приверженность и значительный опыт на рынке", - передает банк.

Отмечается, что условия привлечения средств в Турции в последние годы были исключительно сложными, и инвестиция ЕБРР сыграла ключевую роль в достижении фондом TTF II первого закрытия.

"Ожидается, что проект будет способствовать устойчивости финансовых рынков Турции, поддерживая использование частного капитала в качестве альтернативного источника финансирования. Кроме того, он повысит конкурентоспособность компаний среднего сегмента за счёт предоставления стратегического капитала и экспертной поддержки в создании стоимости", - cообщает ЕБРР.

Подчеркивается, что инвестиционный подход Templeton Türkiye включает принципы устойчивого роста и учитывает экологические, социальные и управленческие (ESG) аспекты в портфеле.

Согласно информации, часть капитала TTF II будет направлена на "зеленое" финансирование, при этом применяется гендерно-ориентированный подход для обеспечения более инклюзивных результатов.

Отметим, что ЕБРР является одним из ключевых институциональных инвесторов в Турции, с более чем 23 миллиардами евро, вложенными в страну с 2009 года, в основном в частный сектор. В 2025 году банк инвестировал рекордные 2,7 миллиарда евро в Турцию, вновь сделав ее крупнейшей страной присутствия по объему годовых инвестиций.