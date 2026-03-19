«Hər şey mümkündür»: проведен мастер класс в поддержку инклюзивного развития

Фонд Red Hearts реализовал специальную инициативу в рамках проекта «Hər şey mümkündür» («Всё возможно»), приуроченную к Международному дню людей с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта. В рамках проекта в кафе «Kaşalata» был организован мастер класс по художественной росписи керамики с участием людей с синдромом Дауна и известных блогеров.

Мероприятие открыл президент Фонда Red Hearts Юсиф Поладов. В своем выступлении он подчеркнул важность формирования инклюзивного общества и отметил, что одной из ключевых целей фонда является содействие развитию инклюзивной среды. Он также отметил, что различия не разделяют людей, а, напротив, обогащают общество и делают его сильнее.

В ходе мастер класса участники получили возможность проявить себя и попробовать свои силы в художественной росписи керамики. В мероприятии также приняли участие блогеры Фатма Казымова, Фидан Нур, Айсель Насирова, Гюнай Джавадзаде, Тунзаля Шалбузова и Сабина Рустамли, которые выступили в качестве волонтеров. Они поддержали продвижение инклюзивности, формирование внимательного отношения к различиям и привлечение внимания широкой аудитории к потенциалу людей с синдромом Дауна. Работы, созданные участниками, будут опубликованы 21 марта на страницах блогеров в социальных сетях. Подписчик, сделавший самое крупное пожертвование, сможет получить одну из работ, созданных руками участников.

Отметим, что проект «Hər şey mümkündür» был реализован за счет средств, собранных в рамках благотворительной кампании, проведенной пять лет назад Фондом Red Hearts совместно с Kapital Bank через мобильное приложение Birbank. В рамках проекта регулярно реализуются инициативы, направленные на развитие навыков людей с синдромом Дауна.

Основная цель проекта заключается в поддержке развития творческих способностей людей с синдромом Дауна, содействии их интеграции в общество, а также внесении вклада в их социальное и психологическое развитие и оказании поддержки их семьям.

Фонд «Red Hearts» был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.