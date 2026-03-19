Иран может ввести пошлину для судов, проходящих через Ормузский пролив

БАКУ /Trend/ - В иранском парламенте готовится проект о введении пошлины для судов, проходящих через Ормузский пролив.

По данным Trend, об этом заявила депутат иранского парламента Сомайе Рафии местным СМИ.

По её словам, если этот проект будет принят, страны будут обязаны платить Ирану пошлину за безопасное прохождение своих судов через Ормузский пролив, а также за безопасную транспортировку энергетических и продовольственных товаров.

Рафии отметила, что Иран обладает возможностями для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Отметим, что в связи с отсутствием конкретных договорённостей на переговорах между США и Ираном по ядерной программе, начиная с 28 февраля США и Израиль начали наносить авиационные удары по Ирану. В ответ Иран с того же дня начал атаковать Израиль и военные объекты США в странах региона с использованием ракет и беспилотников.

В первый день авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных.

8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи — Сейида Моджтабу Хаменеи — третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние ещё больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока.

Сообщается, что потери американской стороны составили 13 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряжённости в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, а ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.