Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю парламента Грузии

БАКУ /Trend/ - 18 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всей Грузии, видного религиозного деятеля Илии II.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса.

В письме говорится, что деятельность Илии II во имя человечества, его вклад в укрепление мира, солидарности и межрелигиозного диалога на Кавказе, а также выдающиеся заслуги в укреплении дружеских отношений между нашими странами и народами навсегда будут с уважением вспоминаться.

Председатель Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования своему грузинскому коллеге, членам парламента и дружественному грузинскому народу от своего имени и от имени членов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.