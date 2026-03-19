Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Политика Материалы 19 марта 2026 06:47 (UTC +04:00)
В Ходжалы и Ходжавенд возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Ходжавенд и в село Ханабад Ходжалинского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, на данном этапе в Ханабад возвращаются 19 семей (89 человека), в Ходжавенд - 46 семей (177 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Лента

Лента новостей

Читать все новости