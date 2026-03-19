Банк Республика и EIB Global заключили кредитное соглашение с применением механизма хеджирования ЦБ

Банк Республика и EIB Global заключили очередное кредитное соглашение, направленное на поддержку предпринимателства в стране

Банк Республика и EIB Global, подразделение Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), финансирующее проекты за пределами Европейского Союза, заключили очередное кредитное соглашение, направленное на поддержку микро, малых и средних предприятий (ММСП) в Азербайджане.

Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика, привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

Примечательно, что валютный риск по данной сделке будет хеджирован с использованием механизма Центрального банка.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Нехаммер, курирующий операции банка в регионе Восточного партнёрства, отметил:

«Микро, малые и средние предприятия находятся в центре экономики Азербайджана. Благодаря успешному партнёрству с Банком Республика, ЕИБ помогает местному бизнесу получать финансирование, необходимое для роста, создания рабочих мест и внедрения инноваций. Финансирование в национальной валюте особенно важно, поскольку оно повышает устойчивость бизнеса и способствует укреплению частного сектора страны».

Посол Европейского Союза в Азербайджане Marijana Kujundžić заявила:

«Развитие более глубоких и устойчивых финансовых рынков имеет ключевое значение для экономической трансформации Азербайджана. Новый механизм хеджирования валютных рисков в национальной валюте, внедрённый Центральным банком, является важной инновацией, позволяющей банкам эффективнее управлять валютными рисками и расширять кредитование в национальной валюте. Подобные инициативы, а также партнёрство с такими институтами, как ЕИБ, способствуют формированию более благоприятной среды для развития частного сектора».

Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов отметил:

«Мы высоко ценим доверие EIB Global, который рассматривает Банк Республика как одного из ключевых партнёров в Азербайджане. Особо хотел бы отметить Центральный банк за современный, гибкий и проактивный подход к потребностям рынка. Внедрение механизма хеджирования валютного риска расширяет возможности международного финансирования и кредитования бизнеса в национальной валюте».

