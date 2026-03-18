В Нахчыванской АР выросло число налогоплательщиков

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 марта текущего года в Нахчыванской Автономной Республике на учете состояло 54 869 налогоплательщиков.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, 94,7% налогоплательщиков составляют физические лица, а 5,3% - юридические лица и другие организации.
По сравнению с 2025 годом общее число налогоплательщиков
увеличилось на 7,4%, в том числе число физических лиц выросло на
7,5%, а юридических лиц - на 5%.
Количество зарегистрированных коммерческих организаций по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилось на 14,3% и составило 1 815 единиц.
В 2026 году 84,1% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном виде, а 15,9% - на бумажных носителях.