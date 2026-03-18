...
В Нахчыванской АР выросло число налогоплательщиков

18 марта 2026 19:30 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 марта текущего года в Нахчыванской Автономной Республике на учете состояло 54 869 налогоплательщиков.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, 94,7% налогоплательщиков составляют физические лица, а 5,3% - юридические лица и другие организации.

По сравнению с 2025 годом общее число налогоплательщиков увеличилось на 7,4%, в том числе число физических лиц выросло на 7,5%, а юридических лиц - на 5%.
Количество зарегистрированных коммерческих организаций по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилось на 14,3% и составило 1 815 единиц.

В 2026 году 84,1% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном виде, а 15,9% - на бумажных носителях.

