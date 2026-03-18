БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев обсудил в Париже вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией.

Как сообщает в среду Trend, об этом Хикмет Гаджиев написал в соцсети “X”.

“После телефонного разговора между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Эмманюэлем Макроном я провёл продуктивную встречу в Париже с дипломатическим советником Президента Эмманюэлем Бонном и другими французскими коллегами.

Мы обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес”, - написал он.

Напомним, что 8 марта Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Франции выразил солидарность своей страны с Азербайджаном и ее поддержку в связи с воздушной атакой Ирана на Азербайджан.

Эмманюэль Макрон также поблагодарил главу нашего государства за созданные условия для эвакуации граждан Франции в Иране через Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за телефонный звонок и проявленную солидарность.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об укреплении мира в регионе Южного Кавказа и возобновлении азербайджано-французских двусторонних отношений, обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.