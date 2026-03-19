Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9498 маната, 1 турецкая лира - 0,0385 маната, а 100 российских рублей - 2,0266 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9498
|AUD
|1,1965
|BYN
|0,581
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1134
|CZK
|0,0797
|CNY
|0,2464
|DKK
|0,2609
|GEL
|0,6257
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0184
|GBP
|2,2565
|SEK
|0,1807
|CHF
|2,1447
|ILS
|0,5443
|CAD
|1,2384
|KWD
|5,5441
|KZT
|0,3524
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,4959
|MDL
|0,0976
|NOK
|0,1772
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6064
|PLN
|0,4563
|RON
|0,3829
|RUB
|2,0266
|RSD
|0,0166
|SGD
|1,3253
|SAR
|0,4528
|xdr
|2,3159
|TRY
|0,0384
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0648
|NZD
|0,9891