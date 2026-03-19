Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 марта

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9498 маната, 1 турецкая лира - 0,0385 маната, а 100 российских рублей - 2,0266 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9498
AUD 1,1965
BYN 0,581
AED 0,4628
KRW 0,1134
CZK 0,0797
CNY 0,2464
DKK 0,2609
GEL 0,6257
HKD 0,2169
INR 0,0184
GBP 2,2565
SEK 0,1807
CHF 2,1447
ILS 0,5443
CAD 1,2384
KWD 5,5441
KZT 0,3524
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,4959
MDL 0,0976
NOK 0,1772
UZS 0,014
PKR 0,6064
PLN 0,4563
RON 0,3829
RUB 2,0266
RSD 0,0166
SGD 1,3253
SAR 0,4528
xdr 2,3159
TRY 0,0384
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0648
NZD 0,9891
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости