Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

ЕБРР представил данные по портфелю проектов в Азербайджане на конец февраля 2026 г.

19 марта 2026 08:33 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец февраля 2026 года портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане составил 898 миллионов евро и охватывает 36 проектов.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, доля участия банка в этих проектах составляет 1%, а объем операционных активов оценивается в 695 миллионов евро.

В общей стоимости портфеля доля частного сектора составляет 40%.

С момента начала своей деятельности в Азербайджане ЕБРР вложил в экономику страны в общей сложности 3,629 миллиардов евро. Общий объем выделенных средств составляет 3,375 миллиардов евро.

До настоящего времени ЕБРР оказал поддержку в реализации 202 проектов в Азербайджане.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости