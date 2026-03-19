Обсуждено расширение сотрудничества в сфере деятельности военной полиции между Азербайджаном и Болгарией

БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой развития двусторонних связей между Азербайджаном и Болгарией группа представителей Управления военной полиции министерства обороны совершила визит в столицу этой страны - Софию.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны.

Отмечается, что в рамках визита делегация под руководством заместителя начальника Главного управления внутренней безопасности и расследований министерства обороны — начальника Управления военной полиции генерал-майора Эльгюна Алиева посетила административные здания Управления военной полиции министерства обороны Болгарии и Регионального подразделения военной полиции и подробно ознакомилась с организацией структур военной полиции, механизмами управления и особенностями повседневной служебной деятельности.

Также были представлены презентации о задачах, возложенных на военную полицию Болгарии в мирное и военное время, и о деятельности, осуществляемой в рамках НАТО.

На встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества в сфере военной полиции и перспективы его развития, а также проведён широкий обмен мнениями по другим вопросам. Особое внимание было уделено вопросам взаимного обмена опытом, повышения профессиональной подготовки, расширения возможностей совместной деятельности.

Визит имеет важное значение с точки зрения расширения сотрудничества между двумя странами в сфере деятельности военной полиции и дальнейшего развития связей в области безопасности.