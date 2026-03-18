Назван объем грузоперевозок по транспортным коридорам Азербайджана в январе

БАКУ /Trend/ - В январе 2026 года по транспортным коридорам Азербайджана было перевезено 1 049,4 тысячи тонн грузов железнодорожным транспортом, 385,3 тысячи тонн морским транспортом и 908 тысяч тонн автомобильным транспортом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что в отчетном месяце в структуре грузоперевозок по транспортным коридорам доля железнодорожного транспорта составила 44,8%, морского - 16,4%, автомобильного - 38,8%.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем грузоперевозок по транспортным коридорам железнодорожным транспортом сократился на 20%, морским транспортом - в 1,8 раза, тогда как автомобильным транспортом - увеличился на 10,8%.

Напомним, что в январе 2025 года по транспортным коридорам было перевезено 1 312,1 тысячи тонн грузов железнодорожным транспортом, 688,7 тысячи тонн морским и 819,5 тысячи тонн автомобильным транспортом.