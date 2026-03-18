Алена Алиева посетила Новрузовскую ярмарку (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 18 марта Алена Алиева и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров посетили Новрузовскую ярмарку, организованную на территории Приморского национального парка.

Как сообщает Trend, гости ознакомились с павильонами ярмарки и попробовали представленные угощения.

Особое внимание было уделено также деятельности киоска первого в Азербайджане инклюзивного кафе «Кашалата», сотрудникам кафе были адресованы поздравления, выражены пожелания успехов в дальнейшей работе.

Гости также посетили развлекательную зону, организованную на территории ярмарки, и приняли участие в конкурсах с призами.

Алена Алиева сфотографировалась с посетителями и участниками, ей были вручены подарки.