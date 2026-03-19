Подписка на облигации Банка ABB успешно завершена. В период подписки, проходивший с 4 по 17 марта, был сформирован высокий спрос на облигации Банка ABB со стороны как физических, так и юридических лиц. Объем заявок превысил предложенный объем примерно в 5 раз, что еще раз демонстрирует высокий уровень доверия к облигациям Банка ABB.

С целью создания новых инвестиционных и доходных возможностей для граждан, а также поддержки развития рынка ценных бумаг в стране, приоритетное право было предоставлено физическим лицам — их заявки были удовлетворены в первую очередь. В общей сложности облигации Банка ABB приобрели 503 физических лица.

97% инвесторов оформили свои заявки через мобильное приложение ABB mobile.

Облигации были выпущены в рамках двух эмиссий объемом по 5 миллионов AZN каждая. Номинальная стоимость одной облигации составила 100 манатов, каждая эмиссия включала 50 000 именных, процентных, необеспеченных и бездокументарных облигаций. Доходность составила 10% годовых на срок 1 год и 11% годовых на срок 2 года. Процентные выплаты осуществляются ежеквартально и освобождены от налогообложения для физических лиц.

Размещение облигаций методом публичного предложения завершилось 19 марта. Для инвесторов также будет доступна возможность купли-продажи на вторичном рынке. Облигации будут обращаться на Бакинской фондовой бирже.

Облигации Банка ABB станут постоянным продуктом Банка и в дальнейшем будут регулярно предлагаться инвесторам небольшими объемами. Следующий транш будет объявлен во втором квартале 2026 года.

Облигации Банка ABB, помимо обеспечения стабильного дохода для инвесторов, также способствуют развитию рынка капитала в стране.

