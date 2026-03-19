Международный банк Азербайджана приобретает долю участия в иностранном банке

БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество "Международный банк Азербайджана" (ABB) обратилось к своим акционерам.

Как сообщает Trend со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, было отмечено, что, руководствуясь статьёй 24.5 Закона Азербайджанской Республики "О банках", Правление ОАО АBB доводит до сведения, что 7 мая состоится очередное общее собрание акционеров Банка.

При этом также указано, что предусмотрено проведение голосования в заочной форме посредством личного кабинета, созданного Национальным депозитарным центром Азербайджанской Республики на Инвесторском портале (invp.e-mdm.gov.az).

В повестку дня Общего собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение финансовой отчетности за 2025 год, проверенной внешним аудитором, а также отчета об управлении ОАО ABB;



2. Выплата дивидендов акционерам ОАО ABB по итогам финансовых результатов за 2025 год;



3. Создание дочерней компании ОАО ABB по управлению активами;



4. Приобретение доли участия (контрольного пакета акций) в иностранном банке;



5. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета ОАО ABB.



Уведомление о проведении Общего собрания размещено с 19 марта, а соответствующие материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования будут размещены с 15 апреля в личном кабинете каждого акционера, созданном Национальным депозитарным центром Азербайджанской Республики на Инвесторском портале (invp.e-mdm.gov.az).

Желающие могут принять участие в голосовании заочно, сообщив о своем отношении к вопросам, включенным в повестку дня, через личный кабинет в электронном виде с 15 марта по 6 апреля. Подсчет голосов, поданных в электронном виде указанным образом, будет проведен в день общего собрания.