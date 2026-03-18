Президент Ильхам Алиев сделал многое для развития дружбы между Азербайджаном и Сербией - Вучич

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев сделал многое для развития дружбы между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает в среду Trend, об этом Президент Сербии Александар Вучич написал в соцсети после подписания коммерческого контракта с азербайджанской компанией Azvirt на проектирование и выполнение работ по строительству скоростной автомагистрали на участке пограничного перехода Бачки-Брег — Сомбор — Кула — Врбас — Србобран.

Президент Сербии присутствовал на церемонии подписания документа.

«Сегодняшний контракт с компанией Azvirt представляет собой один из ключевых пунктов нашего плана «Сербия 2030–2035». Республика Сербия обеспечит финансирование, и мы договорились завершить первый участок в течение двух лет. Этот проект имеет огромное значение для граждан северной части Сербии», - отметил он.

Вучич заявил, что строительство скоростной автомагистрали позволит приблизить Сомбор к Белграду, привлечь инвесторов и вывести грузовой транспорт из центров городов.

«Это означает более чистый воздух для граждан и снижение нагрузки на существующую дорожную инфраструктуру. Мы соединим города и людей, обеспечим большую мобильность и лучшие условия для занятости. Я хотел бы поблагодарить наших партнеров из Азербайджана и попросить передать самые теплые приветствия моему другу и брату Президенту Ильхаму Алиеву, который многое сделал для развития дружбы и партнерства между нашими странами. Я ожидаю визита в Азербайджан, а также запуска первого рейса Air Serbia в Баку, что будет способствовать еще более тесному сотрудничеству между Сербией и Азербайджаном и укреплению связей между нашими народами.

Рад, что сегодня удалось довести это до конца. Благодарю всех и поздравляю граждан северной Сербии — это означает новое начало и лучшую жизнь для них. Уверен, что граждане останутся довольны и что это правильный путь, по которому Сербия движется в будущее», - добавил Президент Сербии.