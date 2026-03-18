Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями села Ханоба (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Как сообщалось ранее, 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба Ходжавендского района.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, вернувшимися в село Ханоба. Глава государства вместе с жителями села Ханоба зажег новрузовский костер.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями села.

Житель: Добро пожаловать, господин Верховный главнокомандующий.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. Как дела? Машаллах.

Первая леди Мехрибан Алиева: Поздравляю с праздником!

Жительница: Большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Поздравляю.

Жительница: Большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Малыш глазами похож на вас. Сколько тебе лет, Аяз? Сколько лет Аязу?

Жительница: Три года.

Первая леди Мехрибан Алиева: Три? Какой ты высокий мальчик! Я подумала, тебе 5 лет. Машаллах. Пойдем.

Жительница: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Как вам условия?

Житель: Слава Аллаху, все хорошо. Да будет Аллах доволен Вами. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да дарует Он здоровье нашим гази.

Президент Ильхам Алиев: Аминь.

Житель: Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Очень приятно находиться здесь, в Карабахе, в канун праздника. Поздравляю.

Житель: Да поможет Вам Аллах. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?

Житель: В Агджабеди.

Президент Ильхам Алиев: Сколько дней вы уже здесь?

Жители: 3-4 дня.

Специальный представитель Президента Эмин Гусейнов: Это несколько семей. Их родители тоже переехали, они соседи.

Первая леди Мехрибан Алиева: Будет красный "КамАз".

Житель: Да будет Аллах доволен Вами, да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Пойдемте покажем нашу машину.

Первая леди Мехрибан Алиева: Хочешь сесть в машину?

Жительница: Хочешь посмотреть машину?

Первая леди Мехрибан Алиева: Хочешь?

Ребенок: Да.

Первая леди Мехрибан Алиева: Пойдем. Садись.

Президент Ильхам Алиев: Нравится эта машина?

Первая леди Мехрибан Алиева: Хорошая машина? Эта машина лучше или "КамАз"?

Ребенок: Да.

Первая леди Мехрибан Алиева: "КамАз". Дай поцелую тебя. Поцелуешь дедушку?

Житель: Скажи дедушке спасибо.

Ребенок: Я хочу твою машину.

Первая леди Мехрибан Алиева: Хочешь? Хорошо. Спасибо, поздравляю.

Жители: Спасибо, да поможет Вам Аллах.

X X X

Далее Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, вернувшимися в село Ханоба.

Глава государства вместе с жителями села Ханоба зажег новрузовский костер.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями села.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, поздравляю с праздником.

Житель: Здравствуйте, спасибо. И мы Вас поздравляем с праздником.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Господин Президент, добро пожаловать. С праздником!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Господин Президент, да хранит Вас Аллах, да дарует Он Вам долгую жизнь, здоровье.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, и вам желаю здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Как идут дела?

Жители: Отлично, замечательно.

Президент Ильхам Алиев: Сколько дней вы здесь, три-четыре дня?

Жители: Да.

Президент Ильхам Алиев: Как условия в доме?

Житель: Отличные, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: В этом селе есть все условия, чтобы жить и работать.

Житель: Есть, слава Аллаху.

Президент Ильхам Алиев: Главное, что вы вернулись на родную карабахскую землю. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Вы будете отмечать здесь, в родном карабахском крае и Рамазан, и Новруз байрамы. Это большое счастье. После долгого перерыва вы будете отмечать эти праздники в родном краю.

Жители: Большое спасибо, благодаря Вам, да ниспошлет Аллах Вам долголетия.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?

Житель: В поселке Ходжавенд.

Президент Ильхам Алиев: В поселке, построенном государством?

Жители: Да, нас поселили в зданиях, построенных благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: Здесь новрузовский костер, давайте пойдем и вместе разожжем его.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вместе с жителями разожгли новрузовский костер.

Президент Ильхам Алиев: Давайте вместе сфотографируемся.

Фотографируются.

Первая леди Мехрибан Алиева: Спасибо, еще раз поздравляю, удачи.

Житель: Большое спасибо, признательны.

Президент Ильхам Алиев: В родном крае.

Житель: Благодаря Вам, да дарует Аллах Вам здоровье.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Благодаря нашим шехидам, гази.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души.

Житель: Да упокоит Аллах души наших шехидов. Желаем нашим гази здоровья, и Вам желаем долгих лет жизни. Всегда будьте во главе нашего народа.

Жители: Аминь, Иншаллах. Да хранит Аллах нашу страну, наш народ, всех родителей, детей, аминь.

Житель: Господин Президент, в 1992-1993 годах мы уехали отсюда со слезами на глазах, а сейчас вернулись с чувством радости - вернулись благодаря Вам, Вашему руководству, Вашему "железному кулаку", мощи нашей Армии. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да дарует Он здоровье нашим гази.

Президент Ильхам Алиев: Аминь.

Житель: Мы Вам очень благодарны. В то время я уехал отсюда один, а сегодня приехал с шестью детьми.

Президент Ильхам Алиев: Да хранит их Аллах.

Житель: Да дарует Вам Аллах здоровье, долголетие, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, это действительно большое счастье. Уже два года, как этот край освобожден от оккупантов - село Ханоба было освобождено от оккупации в сентябре 2023 года, и после этого начались восстановительные работы. Дома отстроены заново, созданы все условия. Наша славная Победа уже столько лет является источником нашей гордости. Шестой год я отмечаю Новруз байрамы в Карабахе. Первый раз в 2021 году, и после этого каждый год в канун Новруза нахожусь в Карабахе, и мы вместе зажигаем здесь новрузовский костер. Это огромное счастье.

Житель: Да. Пусть Аллах дарует Вам здоровье.

Президент Ильхам Алиев: Мы восстановили нашу национальную гордость, восстановили справедливость, нашу территориальную целостность, изгнали врага с наших земель. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Наши Вооруженные силы проявили большой героизм и в 2020-м, и в 2023 году. Благодаря этому мы сегодня находимся на этих землях. Мы - истинные хозяева этих земель. Армения разорила эти места, разрушила все - села, поселки, города. Здесь осталось несколько домов, похожих на хижины. А посмотрите сейчас. В каком состоянии были Агдам, Физули, Зангилан, Джебраил, Губадлы - их сровняли с землей. В Лачине и Кяльбаджаре незаконно были поселены армяне, приехавшие из-за рубежа. Те места тоже находились в ужасном состоянии. Мы все восстанавливаем. Прошло всего 5-6 лет, и в Карабахе и Восточном Зангезуре уже живут, работают и получают образование более 80 тысяч человек. Почти каждый месяц, а может быть, и каждую неделю, в рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края. И вы здесь уже три или четыре дня. Как разместились, все хорошо?

Житель: Спасибо, мы приехали с детьми.

Президент Ильхам Алиев: Сколько детей?

Житель: Шестеро, прошу прощения, моя супруга - мать-героиня.

Президент Ильхам Алиев: Пусть Аллах хранит их. Очень хорошо. Да поможет вам Аллах. Вы подаете хороший пример. Население должно расти, обязательно.

Житель: Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Правда, оно и сейчас растет, но может расти еще быстрее.

Житель: Мы гордимся Вами, гордимся нашим государством.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Да поможет Вам Аллах. Да хранит Аллах Вас, наше государство.

Президент Ильхам Алиев: Еще раз поздравляю вас. Живите счастливо уже в условиях мира, спокойствия и безопасности. Сейчас время творить и созидать. В селе созданы все условия, есть возможности для занятости, как в государственном, так и в частном секторе. Есть частные посевные участки, пастбища, вода, электричество, газ.

Житель: Здесь прекрасный воздух.

Президент Ильхам Алиев: Курортный воздух, вы живете как на курорте. Вы этого заслуживаете. Теперь видите разницу в воздухе.

Жительница: Воздух прекрасный, очень чистый.

Президент Ильхам Алиев: Воздух, вода - одни из основных условий для здоровья человека. Где вы жили в период оккупации?

Жительница: В поселке Ходжавендского района.

Президент Ильхам Алиев: Теперь мы будем вечно жить на родной карабахской земле.

Житель: Каждый уголок Азербайджана - наша земля, но эти места - наш исконный край. Поэтому мы должны были вернуться сюда.

Президент Ильхам Алиев: Верно, мы должны были вернуться и вернулись как народ-победитель. Еще раз поздравляю вас.

Жители: Спасибо.

Житель: Господин Президент, можно с Вами сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Конечно, можно. Давайте сфотографируемся.

Житель: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили?

Житель: В селе Юхары Вейселли Физулинского района.

Президент Ильхам Алиев: Юхары Вейселли?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Да, недалеко от линии соприкосновения.

Житель: Господин Президент, это по ту сторону холма.

Президент Ильхам Алиев: Ашагы Вейселли был анклавом.

Житель: Да, это была нейтральная зона. Мы приходили из Ашагы Вейселли и смотрели на эти места с тоской. Когда я покидал эти места, мне было семь лет. Я говорил: интересно мы сможем вернуться в эти горы? Благодаря Вам, благодаря шехидам мы вернулись, и сегодня мы здесь.

Фотографируются.

Президент Ильхам Алиев: Мехрибан, ты тоже подойди, сфотографируйся с нами. Идите, идите.

Жители: Спасибо, большое спасибо. Да поможет Вам Аллах.

Первая леди Мехрибан Алиева: Я тоже сфотографируюсь с матерью-героиней.

Президент Ильхам Алиев: Да, иди. Вы должны быть примером.

Первая леди Мехрибан Алиева: Машаллах. Да хранит их Аллах.

Жители: Большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Сколько лет самому старшему?

Жительница: Восемнадцать. Готовится к поступлению в университет. Он еще в 11-м классе.

Первая леди Мехрибан Алиева: Самый старший. А самый младший?

Жительница: Младшему - 4 года.

Первая леди Мехрибан Алиева: Машаллах.

Житель: Спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Сколько девочек, сколько мальчиков?

Житель: Четыре девочки и два мальчика.

Первая леди Мехрибан Алиева: Да хранит их Аллах.

Житель: Большое спасибо, пусть Аллах оберегает и ваших детей, дарует им здоровье.

Житель: Господин Президент, можно сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Да, подходите.

Жители: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Сколько у тебя медалей?

Житель: Пять.

Президент Ильхам Алиев: Пять?

Житель: Дай Аллах Вам здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Еще раз с праздником.