Обсуждены механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обсуждены механизмы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в X поделился публикацией председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

"Мы провели очередное расширенное заседание Совета по сотрудничеству с предпринимателями при Правлении Центрального банка. Вместе с руководителями организаций, представленных в Совете, мы провели широкие обсуждения вопросов финансирования реального сектора, упрощения доступа к кредитным ресурсам, механизмов поддержки МСБ, а также внедрения инновационных финансовых инструментов.

Вопросы и предложения, озвученные предпринимателями, служат для нас важным ориентиром. На встрече особое внимание было уделено поддержке малого и среднего бизнеса, совершенствованию условий кредитования, оптимизации механизмов залога и расширению цифровых финансовых услуг.

Уверен, что постоянный диалог между финансово-банковским сектором и бизнес-обществом будет еще больше укреплять взаимное доверие", - отмечается в публикации.