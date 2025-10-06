Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 октября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 октября.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9927 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0408 маната, 100 российских рублей - 2.0663 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9927
|AUD
|1,1224
|BYN
|0,5592
|BGN
|1,019
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1203
|CZK
|0,0822
|CNY
|0,2387
|DKK
|0,2669
|GEL
|0,6244
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2861
|SEK
|0,1811
|CHF
|2,1361
|ILS
|0,5184
|CAD
|1,2184
|KWD
|5,5574
|KZT
|0,3109
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5135
|MDL
|0,1019
|NOK
|0,1708
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6009
|PLN
|0,4683
|RON
|0,3916
|RUB
|2,0663
|RSD
|0,017
|SGD
|1,315
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3307
|TRY
|0,0408
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,131
|NZD
|0,9914