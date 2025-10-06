Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 октября

Экономика Материалы 6 октября 2025 09:17 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 октября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9927 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0408 маната, 100 российских рублей - 2.0663 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9927
AUD 1,1224
BYN 0,5592
BGN 1,019
AED 0,4628
KRW 0,1203
CZK 0,0822
CNY 0,2387
DKK 0,2669
GEL 0,6244
HKD 0,2184
INR 0,0192
GBP 2,2861
SEK 0,1811
CHF 2,1361
ILS 0,5184
CAD 1,2184
KWD 5,5574
KZT 0,3109
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5135
MDL 0,1019
NOK 0,1708
UZS 0,0141
PKR 0,6009
PLN 0,4683
RON 0,3916
RUB 2,0663
RSD 0,017
SGD 1,315
SAR 0,4533
xdr 2,3307
TRY 0,0408
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,131
NZD 0,9914
