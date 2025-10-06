Хроника 44-дневной Отечественной войны: 6 октября 2020 г.

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 6 октября 2020 года:

- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью российскому "Первому каналу".

- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

- Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в результате точного огневого удара азербайджанской армии был уничтожен центральный склад боеприпасов армянских ВС, расположенный в пункте Баллыджа. Кроме того, две боевые машины БМ-21 в составе полевой реактивной системы "Град", принадлежащие армянской армии, были уничтожены в боях на разных направлениях фронта.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина заявил, что долг каждого уважаемого государства - поддержать борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных территорий.

- Министерство обороны Азербайджана распространило кадры из освобожденного от оккупации села Чахырлы Джебраильского района.

- Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео захваченной ВС Азербайджана армянской бронетехники.

- В результате обстрела Агдама вооруженными силами Армении получил ранение сотрудник МЧС Азербайджана.

- Парламент Азербайджана утвердил возвращение исторического названия Суговушан освобожденному от оккупации селу Мадагиз.

- Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на специальном служебном совещании сказал, что в случае применения Арменией ракетных комплексов "Искандер" будут приняты адекватные ответные меры.

- СГБ осуществила радиоперехват переговоров террористов, участвующих в военных операциях против Азербайджана.

- Обезврежены еще два террориста - наемника в рядах армянских ВС.

- Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу территорию Евлахского, Геранбойского и Бейлаганского районов.

- Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры бронетехники вооруженных сил Армении, захваченной азербайджанской армией.

-Уничтожен вместе с личным составом склад боеприпасов противника в населенном пункте Баллыджа. Не выдержав натиска контрнаступательной операции Вооруженных сил Азербайджана, армянские солдаты покинули боевые позиции и обратились в бегство.

- Минобороны Азербайджана опубликовало кадры захваченных армянского поста и трофеев.