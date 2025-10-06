Обнародованы данные о транзакциях по картам American Express в Азербайджане за август

БАКУ /Trend/ - К концу августа текущего года количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-резидентами (а также платежных карт статистической единицы), в Азербайджане составило 5,8 тысячи, а объем транзакций – 0,7 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций с использованием карт American Express сократилось на 943,1 тыс. или 99,4%, а объем транзакций – на 24,1 миллиона манатов или 97,2%.

Кроме того, за отчетный период количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-нерезидентами, составило 0,8 тысячи, а объем транзакций – 1,5 миллиона манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-нерезидентами, выросло на 0,1 тысячи или 14,3%, а объем транзакций – на 0,4 миллиона манатов или 36,4%.

Следует отметить, что объем и количество транзакций по платежным картам, выпущенным финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству транзакций, осуществленных с использованием платежных карт, выпущенных финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество транзакций по платежным картам, выпущенным финансовыми организациями-нерезидентами, отражает количество (количество) и общую сумму (объем) транзакций, осуществленных в Азербайджане с использованием платежных карт, выпущенных банками и финансовыми организациями, действующими в иностранных государствах, лицам, проживающим за рубежом.