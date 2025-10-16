Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В трёх селах Агдамского района завершено переселение жителей

Общество Материалы 16 октября 2025 16:13 (UTC +04:00)
В трёх селах Агдамского района завершено переселение жителей

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ХАНКЕНДИ/Trend/ - В трёх селах Агдамского района завершено переселение жителей.

Как сообщает карабахское бюро Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов, выступая на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана в Ханкенди.

По его словам, в села Агдама вернулись около 4 тысяч человек.

"В настоящее время численность экономически активного населения в районе составляет 2200 человек, а уровень безработицы - ниже 8 процентов. В следующем месяце в Агдам планируется переселить 900 семей", сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости