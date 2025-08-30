БАКУ /Trend/ - Сегодня, когда глобальные вызовы требуют сплоченности и регионального сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) играет все более значимую роль в обеспечении стабильности и развития на евразийском континенте. Узбекистан, являясь одним из основателей и ключевых членов ШОС, активно формирует повестку организации, делая акцент на экономическом взаимодействии и транспортной связанности. В преддверии важного саммита, который пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, стоит оценить динамику отношений Ташкента с этой влиятельной структурой.

С момента своего вступления в ШОС в 2001 году, Узбекистан прошел путь от активного участника до инициатора и архитектора основных направлений развития организации. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева внешняя политика страны стала более открытой и прагматичной, что позволило значительно усилить ее позиции на международной арене.

Узбекистан выступает за мирное урегулирование конфликтов и укрепление взаимного доверия. Важным шагом стало его предложение по вовлечению Афганистана в орбиту взаимодействия ШОС в качестве страны-наблюдателя, что получило широкую поддержку. Эта инициатива отражает стремление Узбекистана к обеспечению долгосрочной стабильности в регионе и демонстрирует его приверженность принципам многосторонней дипломатии. На предстоящем саммите ожидается, что Ташкент представит ряд новых инициатив, направленных на дальнейшее углубление гуманитарного и культурного сотрудничества.

Экономическая повестка является одной из главных движущих сил в отношениях Узбекистана и ШОС. Республика активно наращивает торговые связи с государствами-членами, и результаты этой работы впечатляют. Согласно последним данным, в 2024 году товарооборот Узбекистана со странами ШОС вырос на 15 процентов, достигнув рекордных показателей. Это стало возможным благодаря упрощению таможенных процедур и созданию новых логистических маршрутов.

Одним из наиболее значимых проектов является строительство железной дороги “Китай - Кыргызстан - Узбекистан”. Этот проект не просто соединит три страны, но и создаст кратчайший сухопутный маршрут из КНР в Центральную Азию, а в перспективе - и в Южную Азию через Трансафганский коридор. По оценкам экспертов, эта дорога позволит ежегодно получать до 200 миллионов долларов от транзита грузов и значительно сократит сроки доставки.

Узбекистан также активно привлекает инвестиции. В 2024 году объем иностранных инвестиций, привлеченных в экономику страны, превысил 10 миллиардов долларов, и значительная их часть пришла из государств-членов ШОС. Это свидетельствует о доверии международных партнеров к экономической стабильности и потенциалу региона.

Кроме того, Узбекистан продвигает повестку цифровизации и инноваций в рамках ШОС. В 2024 году была принята Дорожная карта по развитию сотрудничества в сфере информационных технологий, инициированная Ташкентом. Она предусматривает совместные проекты по созданию цифровых платформ для бизнеса и государственных услуг, а также обмен опытом в сфере кибербезопасности. Кроме того, Узбекистан выступает за развитие научного и образовательного сотрудничества, предлагая создать единый исследовательский центр ШОС для изучения вопросов изменения климата, рационального использования водных ресурсов и биотехнологий.

Для укрепления экономического партнерства в ШОС в последние годы разработаны и внедряются важные документы, такие как “Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС на период до 2035 года”, “План совместных мер по содействию внутрирегиональной торговле в рамках ШОС”, “Программа поддержки промышленной кооперации между бизнес-сообществами стран-участниц ШОС”, Стратегия экономического развития ШОС до 2030 года и другие. В этой связи особо важными выглядят предложенные Узбекистаном проекты по формированию Центров промышленной кооперации ШОС, Альянса особых экономических зон стран ШОС, а также принятие Программы нового экономического диалога между государствами-членами ШОС.

Помимо политики и экономики, Узбекистан придает большое значение развитию межкультурных связей внутри ШОС. В 2024 году в Ташкенте прошел первый фестиваль культуры народов ШОС, который собрал тысячи участников и гостей. Подобные мероприятия укрепляют дружбу и взаимопонимание между странами, демонстрируя богатое культурное наследие всего региона. Узбекистан также активно участвует в реализации совместных образовательных программ. Сегодня более 15 тысяч студентов из стран ШОС обучаются в вузах Узбекистана, что способствует обмену знаниями и укреплению связей между молодежью. Эти инициативы подчеркивают, что ШОС - это не только платформа для политического и экономического взаимодействия, но и пространство для гуманитарного сотрудничества.

Участие в ШОС позволяет Узбекистану активно продвигать свои национальные интересы и укреплять позиции на мировой арене. Страна стала важной площадкой для проведения международных форумов и конференций, что подтверждает ее растущий авторитет.

Президент Шавкат Мирзиёев, как дальновидный лидер, сосредоточен на модернизации и устойчивом развитии Узбекистана. Его личный вклад в этот процесс превращает страну в одного из ключевых двигателей интеграции и экономического роста внутри ШОС. Узбекистан успешно интегрирует свою стратегию развития с целями организации, открывая новые перспективы для всего региона.