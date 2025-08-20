В Турции назвали дату закладки фундамента ж/д Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу

БАКУ /Trend/ - Церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу состоится 22 августа.

Как передает Trend, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Уралоглу сказал, что эта линия станет важной частью Зангезурского коридора, который обеспечит связь между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой.

Министр сообщил, что протяжённость железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу составит 224 километра. Он добавил, что пропуская способность линии составит 5,5 миллионов пассажиров и 15 миллионов тонн грузов в год.

"Эта линия обеспечит новое, бесперебойное железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Одновременно с этим производственный потенциал Восточной и Юго-Восточной Анатолии будет быстрее выходить на зарубежные рынки, а туристический потенциал Средиземноморья возрастет", - отметил он.

По его словам, с запуском Зангезурского коридора, который усилит экономическое сотрудничество на Южном Кавказе, линия Восток-Запад, идущая от Пекина до Лондона, будет функционировать более эффективно.