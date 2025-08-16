В переговорах с Россией достигнут существенный прогресс - Трамп

БАКУ /Trend/ - Мы сегодня достигли существенного прогресса.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам заявил Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. Прямую трансляцию пресс-конференции вел Белый дом.

"Сегодня мы добились значительного прогресса… У нас была чрезвычайно продуктивная встреча, и многие пункты были согласованы", - заявил президент.

Трамп добавил, что по Украине согласованы многие вопросы, и есть хорошие шансы урегулировать оставшиеся. "Их осталось совсем немного, и некоторые из них не столь значительны", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что полного соглашения достичь не удалось и сделка пока не заключена.

Дональд Трамп также сообщил, что намерен позвонить президенту Украины и коллегам по НАТО, чтобы проинформировать их о содержании встречи с Путиным.