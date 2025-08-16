Переговоры с Трампом прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере - Путин

БАКУ /Trend/ - Переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам заявил Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Прямую трансляцию пресс-конференции вел Белый дом.

"У нас с Президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону к нам, как известно, в Россию, и несколько раз приезжал спецпредставитель президента США. Регулярно контактировали наши помощники и главы внешнеполитических ведомств", - сказал он.

Новость обновляется