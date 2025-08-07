Назван объем торговых операций между Азербайджаном и Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Туркменистаном составил 140,2 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 93,4 миллиона долларов США или в 1,7 раза меньше, чем в те же месяцы 2024 года.

За отчетный период торговые операции с Туркменистаном составили 0,57% от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе-июне текущего года из Азербайджана в Туркменистан было экспортировано продукции на 30,3 миллиона долларов. Это на 17,6 миллиона долларов США или на 36,8% меньше, чем за тот же период 2024 года. В то же время в январе-июне 2025 года из Туркменистана были выполнены импортные операции на сумму 109,8 миллиона долларов США, что на 75,8 миллиона долларов США или на 40,8% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, в январе-июне 2025 года из Азербайджана в Туркменистан было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 29,5 миллиона долларов США. Это на 18,2 миллиона долларов США или в 1,6 раза меньше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.

Экспорт ненефтяных продуктов в Туркменистан за отчетный период составил 1,68% от общего экспорта Азербайджана. Таким образом, Туркменистан занял 10-е место среди стран, получающих наибольшее количество ненефтяной продукции из Азербайджана.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Это на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 12,878 млрд долларов США внешнеторгового оборота и 11,522 млрд долларов США импорта. За последний год экспорт снизился на 0,2%, а импорт вырос на 29,9%. В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов. Это на 2,677 миллиарда долларов США или в 3 раза меньше, чем год назад.