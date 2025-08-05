Названы экспортные доходы завода минеральной воды "Истису"

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года с завода минеральной воды "Истису", расположенного в Кяльбаджаре, был осуществлен экспорт продукции на сумму 562,4 тыс. долларов США.

Об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Trend.

Согласно информации, только в июне текущего года завод экспортировал продукции на сумму 196,2 миллиона долларов США.

Отметим, что в 1976 году в Кяльбаджарском районе было начато производство минеральной воды "Истису". В связи с армянской оккупацией, в 1993-2020 годах, производство было приостановлено.

26 июня 2022 года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент завода минеральной воды "Истису".

С 2024 года возобновлено производство минеральной воды "Истису".

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