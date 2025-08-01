Вырос объем кредитов, выданных банками и НКО Азербайджана в секторе промышленности и производства

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июля этого года объем кредитов, предоставленных банками и небанковскими организациями (НКО) Азербайджана в секторе промышленности и производства, достиг 1,6 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель увеличился на 24,6 миллиона манатов или на 1,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 154,9 миллиона манатов или на 10,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в отчетном периоде кредитный портфель, нацеленный на реальный сектор Азербайджана, составил 30,2 миллиарда манатов, в том числе объем просроченных кредитов - 527,4 миллиона манатов.

Это означает, что общий кредитный портфель по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 43 миллиона манатов или на 0,1 процента, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - на 3,2 миллиарда манатов или на 12 процентов.

В то же время объем просроченных кредитов увеличился в месячном выражении на 19,1 миллиона манатов, что составляет 3,8 процента, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 75,7 миллиона манатов или на 16,8 процента.