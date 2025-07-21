Гендиректор Euronews высоко оценил развитие ИИ в Азербайджане

ШУША /Trend/ – Впечатлен тем, как далеко продвинулись в Азербайджане люди в сфере искусственного интеллекта.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом заявил генеральный директор Euronews Клаус Штрунц в кулуарах 3-го Глобального медиафорума в городе Шуша.

По его словам, в Азербайджане запущена масштабная государственная кампания по определению целей в сфере развития искусственного интеллекта, и в этом процессе можно выделить два или три ключевых этапа.

"Первый этап — учиться у лучших. Я абсолютно уверен, что в Азербайджане отлично справятся с этим, потому что люди тут очень открытые, полны энергии и искренне интересуются всем новым", — отметил он.

"Затем — адаптировать наиболее важные элементы под собственные потребности и специфику развития. И, в конечном итоге, после обучения у лучших — самим войти в число лучших в будущем. Это, своего рода, кратчайший путь", — добавил Штрунц.