Задержан мужчина, занимавшийся привлечением граждан Азербайджана к сотрудничеству с иностранными спецслужбами

БАКУ /Trend/ - Задержан некто "Абу Малик", занимавшийся привлечением граждан Азербайджана к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом стало известно из материалов судебного разбирательства, проведенного 18 июля 2025 года.

Так, в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, выяснилось, что лицом, сотрудничавшим с иностранными спецслужбами под псевдонимом "Абу Малик" с сентября 2022 года, является гражданин Азербайджана Алиев Мухаммед Ширин оглу.

Мухаммед Алиев, совершивший эти деяния на территории иностранного государства, был задержан в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных СГБ Азербайджана, и предстал перед судом в Азербайджане. Пытаясь сформировать террористическую группировку из лиц, склоняющихся к радикальным религиозным течениям, и вовлечь в нее граждан Азербайджана, он сам попал в ловушку, подготовленную оперативными сотрудниками СГБ.

В рамках уголовного дела, находящегося в производстве СГБ, Мухаммеду Алиеву предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджана (государственная измена), и решением Сабаильского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

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