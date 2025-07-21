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Комиссия 0% на платежи картами Visa с Yelo Mobile POS!

Экономика Материалы 21 июля 2025 14:14 (UTC +04:00)
Комиссия 0% на платежи картами Visa с Yelo Mobile POS!

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Современные покупатели всё чаще выбирают безналичные расчёты, и Yelo Bank помогает предпринимателям идти в ногу с этой тенденцией. Сервис Yelo Mobile POS, предлагаемый банком, позволяет принимать бесконтактные платежи с помощью телефона или планшета — без кассовых аппаратов и стационарных терминалов.

Для всех, кто подключится к сервису до 31 июля, действует особое предложение: в этот период комиссия за приём платежей картами Visa составит 0%!

Кроме того, каждому клиенту, подключившему Yelo Mobile POS, предоставляется бизнес-карта с бесплатным снятием наличных.

Преимущества Yelo Mobile POS:

✔️ Бесплатное подключение к сервису
✔️ Отсутствие требований к минимальному обороту или депозиту
✔️ Приём платежей на любом Android-устройстве — телефоне или планшете
✔️ Быстрая и удобная безналичная оплата для ваших клиентов
✔️ Все транзакции соответствуют стандартам безопасности Visa
✔️ Все транзакции соответствуют международным стандартам безопасности Visa

Для клиентов с действующим расчётным счётом в Yelo Bank подключение максимально простое — полностью онлайн, без визита в отделение.

Делайте свой бизнес цифровым вместе с Yelo Mobile POS и зарабатывайте больше! Подробнее: https://bit.ly/40D7v56.

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