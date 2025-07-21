Комиссия 0% на платежи картами Visa с Yelo Mobile POS!

Современные покупатели всё чаще выбирают безналичные расчёты, и Yelo Bank помогает предпринимателям идти в ногу с этой тенденцией. Сервис Yelo Mobile POS, предлагаемый банком, позволяет принимать бесконтактные платежи с помощью телефона или планшета — без кассовых аппаратов и стационарных терминалов.



Для всех, кто подключится к сервису до 31 июля, действует особое предложение: в этот период комиссия за приём платежей картами Visa составит 0%!



Кроме того, каждому клиенту, подключившему Yelo Mobile POS, предоставляется бизнес-карта с бесплатным снятием наличных.



Преимущества Yelo Mobile POS:



✔️ Бесплатное подключение к сервису

✔️ Отсутствие требований к минимальному обороту или депозиту

✔️ Приём платежей на любом Android-устройстве — телефоне или планшете

✔️ Быстрая и удобная безналичная оплата для ваших клиентов

✔️ Все транзакции соответствуют стандартам безопасности Visa

✔️ Все транзакции соответствуют международным стандартам безопасности Visa



Для клиентов с действующим расчётным счётом в Yelo Bank подключение максимально простое — полностью онлайн, без визита в отделение.



Делайте свой бизнес цифровым вместе с Yelo Mobile POS и зарабатывайте больше! Подробнее: https://bit.ly/40D7v56.



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Yelo Bank – Яркий Банкинг!