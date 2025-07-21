Современные покупатели всё чаще выбирают безналичные расчёты, и
Yelo Bank помогает предпринимателям идти в ногу с этой тенденцией.
Сервис Yelo Mobile POS, предлагаемый банком, позволяет принимать
бесконтактные платежи с помощью телефона или планшета — без
кассовых аппаратов и стационарных терминалов.
Для всех, кто подключится к сервису до 31 июля, действует особое предложение: в этот период комиссия за приём платежей картами Visa составит 0%!
Кроме того, каждому клиенту, подключившему Yelo Mobile POS, предоставляется бизнес-карта с бесплатным снятием наличных.
Преимущества Yelo Mobile POS:
✔️ Бесплатное подключение к сервису
✔️ Отсутствие требований к минимальному обороту или депозиту
✔️ Приём платежей на любом Android-устройстве — телефоне или планшете
✔️ Быстрая и удобная безналичная оплата для ваших клиентов
✔️ Все транзакции соответствуют стандартам безопасности Visa
✔️ Все транзакции соответствуют международным стандартам безопасности Visa
Для клиентов с действующим расчётным счётом в Yelo Bank подключение максимально простое — полностью онлайн, без визита в отделение.
Делайте свой бизнес цифровым вместе с Yelo Mobile POS и зарабатывайте больше! Подробнее: https://bit.ly/40D7v56.
Хотите получить кредит для малого бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Комиссия 0% на платежи картами Visa с Yelo Mobile POS!
Современные покупатели всё чаще выбирают безналичные расчёты, и
Yelo Bank помогает предпринимателям идти в ногу с этой тенденцией.
Сервис Yelo Mobile POS, предлагаемый банком, позволяет принимать
бесконтактные платежи с помощью телефона или планшета — без
кассовых аппаратов и стационарных терминалов.