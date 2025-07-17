SOCAR и компания из ОАЭ подписали соглашение об интеллектуальной газовой сети (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между производственным объединением "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) и компанией "Esyasoft Holding" LTD, ОАЭ, подписан договор о проектировании, строительстве и эксплуатации интеллектуальной газовой сети.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

Было отмечено, что основной целью проекта является повышение операционной эффективности в области распределения газа на территории Азербайджана, оптимизация затрат, снижение существующих потерь газа, а также повышение удовлетворенности клиентов услугами, предоставляемыми ПО "Азеригаз", благодаря применению передовых технологий интеллектуальной системы управления газом.

Проект будет охватывать почти 14-летний период с учетом установки 2,5 миллиона интеллектуальных счетчиков и этапов поддержки системы. За этот период планируется инвестировать 480 миллионов долларов США. Эти инвестиции позволят в ближайшем будущем оцифровать сеть, установить интеллектуальные датчики давления и температуры, создать "лабораторию цифровых решений" (Digital Solutions Lab), организовать обучение сотрудников по передовым технологиям и международный обмен опытом, внедрить искусственный интеллект, обеспечить информационную безопасность с размещением данных в правительственном облаке, а также создать центр управления, оснащенный современными технологиями.

Потребители получат такие преимущества, как более точные расчеты, мониторинг использования в реальном времени, быстрое решение проблем, удаленное обслуживание и простой доступ к потребительским данным через цифровые платформы.

Отметим, что это соглашение, являющееся продолжением соглашения о сотрудничестве, подписанного между SOCAR и Esyasoft Holding LTD в рамках COP29, прошедшей в Баку в прошлом году, подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф, генеральный директор ПО "Aзеригаз" Азер Мамедов и генеральный директор Esyasoft Holding LTD Бипин Чандра.

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