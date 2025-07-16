Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 июля.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9753 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0422 маната, 100 российских рублей –2,1795 маната.
|
Валюта
|
Код
|
Курс
|
1 доллар США
|
USD
|
1.7000
|
1 евро
|
EUR
|
1.9753
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1.1095
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0.5732
|
1 болгарский леви
|
BGN
|
1.0097
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0.4628
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0.1226
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0.0801
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0.2368
|
1 датская крона
|
DKK
|
0.2647
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0.6273
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0.2166
|
1 индийская рупия
|
INR
|
0.0198
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2.2774
|
10000 иранских риалов
|
IRR
|
0.0283
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0.1750
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
2.1212
|
1 израильский шекель
|
ILS
|
0.5051
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1.2396
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5.5601
|
100 казахских тенге
|
KZT
|
0.3233
|
1 катарский риал
|
QAR
|
0.4664
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0.0195
|
100 венгерских форинтов
|
HUF
|
0.4933
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0.1003
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0.1660
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0.0134
|
100 пакистанских рупий
|
PKR
|
0.5962
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0.4635
|
1 румынский лей
|
RON
|
0.3890
|
100 российских рублей
|
RUB
|
2.1795
|
1 сербский динар
|
RSD
|
0.0169
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1.3232
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0.4533
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
XDR
|
2.3255
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0.0422
|
1 туркменский манат
|
TMT
|
0.4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0.0407
|
100 японских йен
|
JPY
|
1.1414
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
1.0116