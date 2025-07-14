Зафиксирован значительный рост объемов экспорта в Ирак из таможни Парвиз-Хан в Иране

БАКУ /Trend/ - Через таможенный пост Парвиз-Хан, расположенный в западной иранской провинции Керманшах, за первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) в Ирак было экспортировано товаров на сумму 178 млн долларов, общим весом более 441 000 тонн, сообщил начальник таможни Ходжатолла Чавоши, передает Trend.

В ходе брифинга Чавоши отметил, что основными экспортными товарами были фрукты и овощи, арматура, стальные заготовки, керамика, молочная продукция, орехи и другие товары.

Он также подчеркнул, что за тот же период через таможенный пост Парвиз-Хан транзитом прошло товаров на сумму 306 млн долларов, общим весом 704 000 тонн. Основную долю транзитных грузов составили углеводородные продукты, такие как бензин, мазут и битум.

Согласно данным Таможенной администрации Ирана, объем экспорта ненефтяной продукции страны за первые три месяца текущего года составил 34,5 млн тонн на сумму около 11,7 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года (с 20 марта по 20 июня 2024 года) это означает сокращение на 14,4% в денежном выражении и на 9,3% по физическому весу.