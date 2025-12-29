Будет оказана поддержка увеличению общественного участия НПО, занимающихся пропагандой гендерного равенства

БАКУ /Trend/ - Будет оказана поддержка в увеличении общественного участия неправительственных организаций, занимающихся пропагандой и поощрением гендерного равенства.

Как сообщает Trend, это отражено в «Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства (мужчин и женщин) в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы», утвержденном соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, планируется проведение исследований, связанных с повышением общественного участия неправительственных организаций, занимающихся пропагандой и поощрением гендерного равенства, подготовка предложений по увеличению общественного участия неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере пропаганды и поощрения гендерного равенства, а также планирование мер по расширению общественного участия таких неправительственных организаций.