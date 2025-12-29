Импорт в Азербайджан запчастей для грузовых автомобилей освобожден от НДС и таможенных пошлин

БАКУ /Trend/ - Импорт запасных частей для грузовых автомобилей, производимых юридическими лицами на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим исполнительным органом, будет освобожден от НДС на срок 7 лет с 1 января 2026 года.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему законодательству, импорт запасных частей для автобусов, производимых юридическими лицами на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим исполнительным органом, освобождается от НДС на срок 8 лет с 1 января 2025 года.

В соответствии с внесенными изменениями в закон «О таможенном тарифе», импорт запасных частей для грузовых автомобилей, производимых юридическими лицами на основании подтверждающего документа от органа (организации), назначенного соответствующим исполнительным органом, будет освобожден от таможенных пошлин на срок 7 лет с 1 января 2026 года.